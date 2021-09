F1, Ferrari: a Monza Leclerc e Sainz provano a restare ottimisti

“È veramente difficile guidare”. Così Charles Leclerc ha esordito ai microfoni di Sky Sport dopo le qualifiche del Gran Premio d’Italia a Monza nelle quali si è piazzato ottavo. Il monegasco durante la Q1 pare abbia avuto un problema al freno motore della power unit della sua Ferrari, che a volte funzionava correttamente e a volte no, costringendolo a frenare con maggiore forza. “Non è stato piacevole. Non andrò nel dettaglio su quello che ho sentito, ma c’era qualche problema. Guarderemo per mettere a posto. Oggi non mi ha aiutato, ma è così”, ha continuato.

Leclerc cerca di rimanere ottimista anche se domani, nella gara sprint che determinerà la griglia di partenza della gara vera e propria di domenica, dovrà partire in quarta fila subito di fianco al compagno di squadra Carlos Sainz: “Fare settimi e ottavi su una pista che sulla carta è difficile per noi, con i problemi che abbiamo avuto, non è malissimo. Speriamo in una buona gara sprint domani. Onestamente il problema che abbiamo avuto è qualcosa che ci è costato la possibile terza fila. Sicuramente mi sarebbe piaciuto essere in terza fila, ma oggi è andata così. Proveremo a risolvere il problema per domani. Come sempre, non prenderemo troppi rischi. La McLaren? E’ forte in questo weekend. Dobbiamo portare punti a casa ed è quello che faremo”.

“Sappiamo di avere delle debolezze in questo circuito. Abbiamo visto lo scorso anno che questa è una pista difficile per le caratteristiche della nostra vettura, ma siamo riusciti a migliorare rispetto all’anno scorso – ha aggiunto Sainz, piazzatosi settimo -. Il progresso c’è, ma non è sufficiente. Sappiamo che davanti ai nostri tifosi vogliamo fare di più. Oggi però fare meglio di 20″3-20″4 non era possibile. Rischiare domani? La nostra posizione è quella che è. Gasly è avanti due decimi, Perez anche dovrebbe essere davanti, ma non c’è. Noi siamo tra il settimo e l’ottavo posto. Quello che ci può aiutare è fare due buone partenze. Magari con quelle possiamo guadagnare qualcosa alla fine del weekend, ma in quanto a passo non ne avremo molto di più“.

OMNISPORT | 10-09-2021 21:30