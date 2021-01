F1, Ferrari: Carlos Sainz emozionato dopo il debutto

Carlos Sainz mercoledì si è messo per la prima volta al volante di una monoposto Ferrari: il pilota spagnolo, alla guida della SF71H del 2018, ha completato sul tracciato di Fiorano oltre 100 giri, emulando il compagno di scuderia Charles Leclerc, in pista martedì.

Sainz, che guiderà per la prima volta la SF21 durante i test pre-stagionali di F1 in Bahrain a marzo, è stato seguito da tanti tifosi e giornalisti, dal papà Carlos Sainz senior, fuoriclasse del rally, e dallo stesso monegasco.

“Credo che non dimenticherò mai la giornata di oggi. Questa mattina la sveglia è suonata all’alba perché avevamo delle riunioni molto presto prima di cominciare a girare. Quando sono arrivato in pista e ho visto la Ferrari con il mio numero 55 mi sono molto emozionato lo stesso è accaduto durante il primo giro”.

“Poi abbiamo iniziato il lavoro e devo dire che sono molto soddisfatto, perché siamo riusciti a completare il programma e per me è stato possibile familiarizzare con tutto: dai tecnici ai meccanici, dal volante alle procedure che sono ovviamente un po’ diverse rispetto alle vetture che ho guidato sin qui. È stato molto bello poter avere a fianco mio padre in un momento così importante per me e per aver reso possibile tutto questo ringrazio Mattia, Laurent e tutta la Ferrari. Sono molto contento, meglio di così non potevamo cominciare”.

Sainz scenderà in pista anche giovedì mattina, poi nel pomeriggio sarà la volta di Mick Schumacher, pilota della Ferrari Driver Academy, che debutterà in questa stagione alla guida della Haas.

OMNISPORT | 27-01-2021 21:08