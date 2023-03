F1, Ferrari: Charles Leclerc spiega la strategia a sorpresa in Bahrain

Seconda fila per le Rosse di Maranello nelle prime qualifiche dell'anno. Il monegasco ha preferito sacrificare il tempo per avere un set di gomme nuove in più in gara.

04-03-2023 19:01

Forse si poteva subito al massimo, a ottenere la prima pole position del Mondiale 2023 di Formula 1. Invece, dal box della Ferrari si è preferito fare una strategia diversa e puntare tutto sulla gara. Perché i punti si fanno la domenica e sarebbe meglio quest’anno non fare come nel 2022, dove sono arrivate ben 12 pole position ma poi soltanto quattro vittorie in gara.

Ferrari, Leclerc parte terzo con un set di gomme in più

Nella passata stagione era arrivata la pole position già in Bahrain per Charles Leclerc. Questa volta invece davanti a lui ci saranno le Red Bull di Max Verstappen e Sergio Perez. Charles partirà così terzo davanti all’altra Rossa di Carlos Sainz. Ai microfoni di Sky il monegasco ha spiegato la strategia: “Non c’era nessun problema nella macchina. Eravamo in lotta per la pole position, non me l’aspettavo. Davvero una bella sorpresa”.

“Sul passo gara siamo invece più indietro rispetto alla Red Bull. Pensiamo di essere in una posizione migliore partendo terzi con gomma nuova che secondi con la gomma usata – questa la filosofia Ferrari in Bahrain -. Siamo comunque molto più vicini di quanto ci aspettassimo. Avere una gomma nuova ci aiuterà, ma non so quanto cambierà. Ma la direzione è quella giusta“. Leclerc spera che vada bene.

Ferrari, Vasseur punta tutto sulla gara

Il nuovo corso della Ferrari con Frédéric Vasseur sul ponte di comando si aprirà così con le due macchine in seconda fila, in piena lotta per il podio e forse anche qualcosa di più. Il team principal ne ha parlato così ai microfoni di Sky: “Le qualifiche sono filate lisce. Nessuno aveva un quadro chiaro sul reale livello dei team, ma eravamo primi in Q1 e Q2 e poi ci siamo trovati in lotta con Max nel primo stint”.

“Allora abbiamo deciso con Charles di tenere un set di gomme soft per domani e ritengo sia una scelta giusta. Carlos era un po’ più al limite e abbiamo usato la seconda gomma”, ha aggiunto. Ora l’obiettivo di Vasseur è la gara: “I punti si prendono la domenica, non si vince il campionato con le pole e bisogna prepararsi per il GP. In Bahrain si può usare un set nuovo di gomme, il team ha fatto un buon lavoro“.

Ferrari, Sainz si aspettava qualcosa in più

Non del tutto soddisfatto l’altro ferrarista Sainz, che partirà comunque quarto appena dietro Leclerc. Così a Sky: “Dopo i test speravamo di fare meglio, ma dopo un venerdì così difficile diciamo che mi stavo riprendendo, oggi il livello era più decente. Domani la differenza la farà il degrado, è una pista complicata e sappiamo anche che la gestione gomme non è al momento un nostro punto di forza“.

Lo spagnolo vuole però migliorare in una corsa che sarà lunga 57 giri: “Faremo di tutto con la strategia. Aston Martin sarà forte, ma speriamo di esserlo anche noi. Oggi la qualifica è stata molto tirata, finire terzo e quarto è un buon lavoro da parte della squadra. Sarà così anche domani, forse Red Bull farà un passo avanti ma tutti gli altri saranno lì”.