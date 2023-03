Ferrari, Vasseur: "Abbiamo pensato alla gara"

Il team principal di Maranello: "Le qualifiche sono andate abbastanza bene".

04-03-2023 18:28

Il team principal della Ferrari Frederic Vasseur ha spiegato la scelta di Charles Leclerc di preservare un treno gomme: “Le qualifiche sono andate abbastanza bene, non sapevamo quale potesse essere il risultato perché nessuno aveva un quadro chiaro. In Q1 e Q2 siamo stati avanti, poi abbiamo deciso in Q3 di tenere uno stint di gomme in più con Leclerc”.

“Bene anche con Sainz, ottimo posto in seconda fila. Abbiamo parlato in muretto sulla decisione di Leclerc e siamo stati tutti d’accordo. Sapevamo che era importante prepararci con le gomme per la gara, qui un set in più può fare la differenza. Dire ai piloti di sacrificarsi in qualifica non è facile, ma avevamo concordato tutto insieme a Leclerc e il team”.

Sulla gara: “Non so cosa aspettarmi, è difficile saperlo perché non sai come hanno fatto le simulazioni gli altri team. Ma la stagione non finisce domani, faremo del nostro meglio”.