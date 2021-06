F1, Ferrari. la delusione di Laurent Mekies

Dopo il deludente Weekend di Baku, la Ferrari è pronta a ritornare in pista sul tracciato di Le Castellet (Francia), dove la Rossa avrà come obiettivo quello della top-5 e, qualora vi fossero occasioni dettate dai problemi di Mercedes e di Red Bull, è pronta ad approfittarne.

Il problema della gara di Baku, dopo la splendida pole di Charles Leclerc (la seconda di fila dopo quella ottenuta a Monaco) è stato il rendimento davvero scadente della gomma, e soprattutto i sorpassi subiti da Alpha Tauri e Aston Martin. Questo aspetto ha infastidito in particolar modo Laurent Mekies, direttore sportivo della scuderia di Maranello. Queste le sue parole in merito, condivise dai media francesi di AutoHebdo:

“A Baku, nonostante la pole di Charles, sapevamo che Red Bull ed Hamilton sarebbero andati davanti. Se c’è della frustrazione, deriva dall’aver perso la posizione rispetto a Gasly nel primo pit-stop e su Vettel alla ripartenza dopo la Safety Car. È stata una delusione perché il nostro passo in gara non era così malvagio, peccato aver perso punti preziosi […] In uno scenario di sviluppo molto ridotto, siamo preparati a dover giocare su quest’equazione per tutto l’anno, con piste sulle quali andremo all’attacco e altre dove giocheremo sulla difensiva. Non vuol dire certo che molleremo. Stiamo provando a ottimizzare ciò che abbiamo a disposizione, capire perché la macchina sembra essere più a proprio agio nelle curve lente rispetto a quelle più veloci, per ricavare un miglior bilanciamento di altre caratteristiche su circuiti diversi. Quanto alla power unit, ci sono cose che spero accadranno a fine anno”.

L’obiettivo sarà dunque quello di tirar fuori il meglio possibile dalla SF21, consapevoli che buona parte delle risorse saranno riservate al progetto del campionato 2022.

OMNISPORT | 16-06-2021 10:50