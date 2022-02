F1, Ferrari: le ultime anticipazioni sulla nuova F1-75

17-02-2022 11:49

Manca sempre meno alla presentazione della nuova F1-75, vettura con la quale la Ferrari proverà a rialzare la china la prossima stagione in Formula Uno.

Alle 14 verrà ufficialmente tolto il velo alla prossima monoposto di Leclerc e Sainz ma, nel frattempo, voci e commenti hanno già iniziato a circolare.

Nuova Ferrari, le novità

Con la modifica dei regolamenti della Formula Uno, come le dirette concorrenti anche la Ferrari proporrà una vettura diversa dal passato.

La nuova monoposto, infatti, terrà conto delle nuove specifiche impartite dalla FIA, in base alle quali avrà gomme più larghe, un peso maggiore rispetto al 2021 e appendici semplificate per agevolare i sorpassi. Stando alle anteprime circolate nelle ultime ore, dovrebbe esserci una novità anche per quanto riguarda il colore della livrea con l’addio al rosso delle ultime stagioni in favore di una tonalità opaca.

Nuova Ferrari, l’incredulità di Leclerc e Sainz

Ovviamente Charles Leclerc e Carlos Sainz sono stati tra i primi a poter ammirare da vicino il nuovo esemplare prodotto a Maranello per la stagione 2022.

Ebbene, come testimoniato dal video pubblicato sui social dalla Ferrari, i due piloti non hanno celato il loro stupore davanti alla F1-75, auto che verrà testata per la prima volta a Barcellona tra il 23 e il 25 febbraio prossimi.

“Questo mi piace” esclama a un certo punto lo spagnolo al quale, nelle sequenze successive, il monegasco fa eco urlando “Dov’è, dov’è”? “Eccola, mamma mia” e lasciandosi scappare un “Questo è incredibile”.

Nuova Ferrari, il commento di Alesi

“Ho visto la Ferrari in anteprima. È una vera meraviglia, molto fine. Ha un muso lavorato che sembra impressionante e spero che vada altrettanto veloce, così da unirsi al duello dell’anno scorso tra Mercedes e Red Bull” ha dichiarato entusiasta Jean Alesi, uno fra quelli che ha potuto ammirare la nuova F1-75 prima della presentazione.

“Francamente l’auto è un piccolo gioiello ad esempio in confronto alla Red Bull, che non è niente di speciale dato che è una show car. Quando vedrete la Ferrari, sarà scioccante” ha ribadito l’ex pilota francese, speranzoso (come tutti i tifosi del Cavallino) che la scuderia di Maranello possa tornare a competere per le posizioni che contano quest’anno.

