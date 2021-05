F1, Ferrari: Leclerc e Sainz a caccia di un miracolo a Monte Carlo

Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno primeggiato nelle libere del giovedì a Monte Carlo, ma sanno bene che per ripetersi il sabato e la domenica, quando Red Bull e Mercedes torneranno con tutta la loro forza, servirà un miracolo visto il gap mostrato nei precedenti Gran Premi.

Il pilota monegasco a Sky esprime comunque fiducia per l’attuale momento del Cavallino: “Rispetto alla prima volta qui in Ferrari, sono cresciuto tanto. Arriviamo da una stagione 2020 molto difficile e ho imparato tanto. Anche a prendere un po’ meno rischi quando non serve. Ho imparato ad essere più concreto. Sono contento per adesso di questo 2021 proprio perché sono riuscito ad essere abbastanza concreto ed è quello che volevo per quest’anno”

“Quindi per adesso tutto bene, ma dobbiamo continuare a lavorare tanto perché i quarti posti non mi fanno impazzire. Se devo sognare per Monte Carlo, il sogno è vincere. Solo la vittoria mi permette di farlo. Ma per ora resta tale, realisticamente sarà difficile”.

Per Carlos Sainz il sogno è invece la prima fila: “Per adesso stiamo sognando, ma siamo consapevoli che non sarà facile. Sappiamo che la Mercedes e la Red Bull hanno una macchina superiore: se trovano la performance giusta saranno davanti”.

“L’ambiente Ferrari è molto buono, la squadra è motivata, si vedeva non fosse contenta del 2020 e voleva dimostrare di più quest’anno. Mi è piaciuto come ha reagito, mi piace poi come mi sto trovando con la vettura in queste prime gare. Ho fin da subito avuto un buon feeling con la macchina, che non è ancora come vorrei ma devo dire che il processo di adattamento sta andando molto più veloce di quanto mi aspettassi. Sto andando forte in qualifica, mi mancano solo i dettagli per fare il weekend perfetto“.

OMNISPORT | 21-05-2021 21:40