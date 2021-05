F1, Ferrari: Leclerc e Sainz prudenti. Red Bull attacca Hamilton

Charles Leclerc è stato il più veloce con la sua Ferrari nelle seconde libere a Monaco ma non vuole abbassare la guardia: “Non dobbiamo lasciarci trasportare troppo dall’entusiasmo, domani lavoreremo e vedremo cosa sarà possibile fare. Sono stato sorpreso che sia finita così perché Monaco è speciale ed è importante girare molto. Ho avuto dei problemi questa mattina, ma mi sono sentito a mio agio nel pomeriggio facendo un buon giro con ottimo margine. Stare fermo è difficile, sono andato in pista recuperando il passo e prendendo i punti di riferimento. Il passo? Voglio aspettare sabato per parlare, ma sembra troppo bello per essere così. Sabato vedremo”.

Grande giornata anche per la Ferrari di Carlos Sainz, secondo sia nella prima che nella seconda sessione delle libere: “Siamo decisamente molto vicini ad essere una vera minaccia. Penso che dovremo aspettare fino alle FP3, perché qui le cose cambiano molto da giovedì a sabato. Ci sono alcuni piloti che si tirano un po’ indietro solo perché vogliono prendersela comoda e poi improvvisamente sabato, come fa sempre Lewis, è super veloce. È bello vedere che stiamo effettivamente giocando lì davanti. È incoraggiante per la squadra e ci sono alcuni segnali positivi che la macchina in curva non sia poi così male”.

Chi è rimasto stupito da Leclerc e Sainz è il 7 volte campione del mondo Lewis Hamilton: “E’ stata una bella giornata, non mi aspettavo questa prestazione dalla Ferrari ma è favoloso che siano ancora coinvolti. Più concorrenza c’è e meglio è. Qui a Monaco devi sempre trovare un bel ritmo. Il grip del nuovo asfalto è ottimo, non mi sarei aspettato neanche questo. Saremo più veloci di due anni fa, ne sono abbastanza sicuro. La macchina è buona, abbiamo fatto buoni progressi con il bilanciamento. Sabato sarà molto vicino contro i nostri avversari e non sarei sorpreso se la Ferrari rimanesse così forte”.

Nel frattempo, Lewis Hamilton è stato pesantemente attaccato da Chris Horner, team principal della Red Bull, per i suoi team radio “bluff” durante la gara lamentando problemi alla monoposto che poi si rivelano infondati o si risolvono in un lampo. Una stretegia che Horner non gradisce affatto: “I giochi mentali di Lewis? Sono spazzatura, ma se a lui piacciono vada pure avanti. Però se sente il bisogno di fare certe dichiarazioni vuol dire che la rivalità con Max Verstappen gli è entrata sotto pelle”.

