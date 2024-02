F1 Ferrari, Leclerc e Vasseur carichi dopo i test: "La SF-24 va veloce" ma Alonso spegne l'entusiasmo

Mvp della giornata, non fosse altro per il miglior tempo stampato a chiudere una tre giorni di test in Bahrain comunque positiva per la Ferrari. Charles Leclerc si è detto pienamente soddisfatto della velocità e della costanza dimostrata dalla SF-24 facendo saltare all’occhio il paragone con la quasi inguidabile, specie in avvio di stagione, SF-23:

"La SF-24 è un gran passo avanti, ci abbiamo lavorato tanto fin dal primo giorno. Fin dal primo giorno al simulatore ci è sembrata una macchina facile da guidare e qui abbiamo avuto la conferma. Questo ci aiuterà nel passo gara, ma la competitività non si misura con la guidabilità. La mia sensazione però è che la Red Bull sia ancora molto avanti, ma noi abbiamo una buona base di partenza".

Ferrari, Vasseur: “La SF-24 monoposto molto migliorata”

Prima dello show di Max Verstappen e di Charles Leclerc fin sotto le luci dei riflettori al calar del sole, a fare il “lavoro sporco” al mattino ci aveva pensato Carlos Sainz sulla SF-24 griffando comunque il miglior tempo in mattinata e battendo la Red Bull di Perez. Anche i suoi riscontri sembrano essere positivi specie rispetto all’inizio disastroso con la SF-23 un anno fa: poco sottosterzo e gli pneumatici che non soffrono.

A confermare la bontà del progetto nuovo intrapreso da Maranello, le parole di Carlos Sainz: “Abbiamo cambiato molte cose rispetto alla macchina dello scorso anno che era molto veloce su alcuni circuiti e sul giro secco ma che perdeva tanto in gara. Su queste cose ci siamo concentrati”.

A supportare l’ottimismo di Maranello anche le parole dette a Sky dal team principal Fred Vasseur “Quest’anno non partiremo inseguendo, svilupperemo la Ferrari nell’anno. La base di questa SF-24 è buona, la macchina è meno sensibile ai fattori esterni e questo ci permetterà di svilupparla nel corso della stagione. Red Bull è avanti, ma dietro siamo tutti vicini. Quest’anno però noi non partiremo inseguendo”.

F1, Alonso spegne ogni entusiasmo: “Sappiamo già chi vincerà”

Fernando Alonso, se non ci fosse bisognerebbe inventarlo. Il due volte campione del mondo spagnolo si appresta a vivere l’ennesima stagione in F1 e non ha perso la sua schietteza. Anche quando deve dare un giudizio sulle forze in campo. Per lui, a differenza di qualche inguaribile sognatore, per dirla terra terra ‘non c’è trippa per gatti’ parlando delle possibilità di battere la Red Bull di Verstappen