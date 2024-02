F1 test Bahrain 2024 day 3: Ferrari, Sainz si conferma e batte Perez. Ora sfida Leclerc-Verstappen

Terza e ultima giornata di test 2024 della Formula 1 in Bahrain: sulla pista del Sakhir Carlos Sainz al mattino si conferma il più veloce sul giro secco e sul passo gara con la SF-24. Attesa per Verstappen e Leclerc nel pomeriggio

23-02-2024 12:25

Continuano le buone notizie in casa Ferrari. Anche la mattinata della terza e ultima giornata dei test della F1 in Bahrain si è chiusa positivamente per la SF-24. Carlos Sainz si è confermato sia il più veloce sul time attack ma ha anche riaffermato la bontà della nuovo monoposto di Maranello sul long run.

F1, test Bahrain day 3: Sainz si conferma con la SF-24, Perez battuto

Nel terzo e ultimo giorno di test della F1 in Bahrain la Ferrari si conferma. Carlos Sainz che ha guidato la SF-24 al mattino ha chiuso al comando la prima parte della sessione in 1:31.247 rifilando oltre 2 decimi alla Red Bull di Sergio Perez e 7 alla Mercedes di Lewis Hamilton che il prossimo anno lo sostituirà in Ferrari.

Lo spagnolo ha portato avanti senza intoppi il programma, quasi 60 giri, sulla SF-24 che pare essersi confermata costante sul passo gara, l’ultimo stint prima del rientro ai box per la pausa pranzo e lasciare il sedile a Leclerc nel pomeriggio, Sainz ha chiuso 22 giri con la C1 e un’ottima prestazione nella simulazione gara.

F1, test: tocca a Leclerc e Verstappen, problemi McLaren

Mattinata come detto in cui la Red Bull ha deciso di schierare Sergio Perez che ora lascerà nel pomeriggio il sedile e il volante a Max Verstappen. L’olandese volante tre volte campione del mondo mercoledì era stato di gran lunga il più veloce sul giro secco e sul passo gara mentre ieri non è sceso in pista. Tutti gli occhi saranno puntati su Max per capire davvero quanto la Red Bull sia battibile o irraggiungibile.

Nel pomeriggio ci sarà anche Charles Leclerc che tornerà al volante della Ferrari. Tra il “mondiale” degli altri, ha ben figurato ancora Daniel Ricciardo con la Visa Cash App RB, sorellina della Red Bull, mentre altri problemi per la McLaren: ieri il serbatoio del carburante, oggi la frizione che ha chiuso anzitempo la sessione di Lando Norris.

F1, test Bahrain day 3: i tempi alla pausa

Pos. Pilota Team Tempo 1 C. Sainz (C3) Ferrari 1’31″247 2 S. Perez (C3) Red Bull +00″236 3 L. Hamilton (C3) Mercedes +00″752 4 L. Stroll (C3) Aston Martin +00″791 5 L. Norris (C3) McLaren +00″861 6 A. Albon (C3) Williams +01″336 7 K. Magnussen (C3) Haas +01″806 8 E. Ocon (C3) Alpine +01″832 9 V. Bottas (C3) Stake +02″281 10 D. Ricciardo (C1) RB +05″768

*tra parentesi il tipo di mescola utilizzato per fare il tempo