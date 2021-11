F1: Ferrari, Montezemolo scettico per il Mondiale 2022

16-11-2021 20:59

L’ex presidente della Ferrari Luca Cordero di Montezemolo si è espresso ai microfoni di Tuttosport sulla possibilità di vedere una Ferrari nuovamente competitiva per la vittoria di un Gp. Dopo un 2020 da incubo e un 2021 che ha visto un Cavallino in netta crescita, la scuderia di Maranello spera di tornare protagonista nella prossima stagione, anche grazie al cambio del regolamento.

Ferrari 2022: l’opinione di Montezemolo

Secondo Montezemolo, non sarà così semplice per il team italiano tornare al vertice della F1. “Dal 2014 al 2021 non c’è più stata una Ferrari in lotta per il Mondiale – ha dichiarato l’ex numero uno della Scuderia rossa -. E non si arriva al successo per caso”.

Mercedes e Red Bull sembrano ancora distanti: “È per questo che spero che l’anno prossimo ci sia una Ferrari competitiva, ma vedo difficile che possa disporre di una monoposto vincente, però lo spero. Quando c’è un cambio di regolamento così la sorpresa può esserci“, ha ammesso Montezemolo.

Verstappen-Hamilton, Montezemolo: “Lewis è più forte”

Montezemolo ha espresso il suo parere anche sul duello infuocato tra Lewis Hamilton e Max Verstappen, separati da 14 punti in classifica generale: “Mi ha impressionato l’intelligenza e la maturità di Verstappen, ma ritengo Hamilton superiore. Ma se la Mercedes non tira fuori qualcosa nelle ultime gare, la Red Bull fa il colpaccio”.

Ferrari, i ricordi di Montezemolo

L’ex presidente della Ferrari ha ricordato i momenti che più lo hanno toccato nella sua lunga esperienza nella scuderia di Maranello: “Il primo è l’incidente tra Michael e Villeneuve a Jerez nel 1997. Presi di corsa un aereo privato e mi precipitai in Spagna. Schumacher fu contento di vedermi lì”.

“Il secondo fu la vittoria dopo tanti anni nel Mondiale costruttori. Noi arrivammo a quel momento dopo una ricostruzione chiara, precisa, ma lunga. Poi c’è il terzo momento: la vittoria del 2000 a Suzuka. Fu indimenticabile”.

