Charles Leclerc, indizi sulla Ferrari 2022: "Impressionato"

11-11-2021 21:32

Charles Leclerc si prepara ad affrontare il finale della stagione di Formula 1, con un occhio al 2022: nella conferenza stampa ad Interlagos in vista del Gran Premio del Brasile il pilota monegasco ha rivelato alcuni particolari del lavoro che la scuderia di Maranello sta portando avanti per la prossima stagione.

Ferrari, Charles Leclerc: “Impressionato dal lavoro del team”

“E’ molto difficile poter dire cosa mi stia impressionando della macchina 2022 – ha detto Leclerc -. Sarà un anno molto diverso rispetto agli ultimi. Ma posso dire che ciò che mi sta impressionando è il lavoro che sta facendo il team. Stiamo migliorando il modo con cui abbiamo lavorato nel corso degli ultimi 2 anni, migliorando come team“.

Il Cavallino spera di tornare a competere per le vittorie dei Gp nella prossima stagione: “Difficile ora parlare di cosa mi stia impressionando nei numeri o in altre cose legate al 2022. Non abbiamo riferimenti con gli altri. Le monoposto sono troppo diverse da quelle che abbiamo visto negli ultimi anni. Non c’è nulla con cui posso fare comparazioni. Ma sono impressionato da come il team sta lavorando per il prossimo anno”, ha assicurato il pilota del Principato.

Ferrari, Charles Leclerc: “McLaren battuta? Teniamo alta la tensione”

La Ferrari in Messico è riuscita a sorpassare la McLaren, issandosi al terzo posto nella classifica costruttori, ma ci sono ancora cinque gare da qui alla fine della stagione: “Non siamo certamente tranquilli. Dovremo fare tutto perfetto anche in questo weekend perché la McLaren è davvero vicina nel Mondiale Costruttori. Ha mostrato di essere forte, dunque dovremo concentrarci su noi stessi per fare tutto perfettamente. E’ anche vero però che questo, per noi, è un buon momento. Abbiamo fatto ottimi progressi nelle ultime 6 gare, abbiamo ridotto il gap da loro e ora siamo davanti. Ma dobbiamo continuare e non vedo l’ora di correre qui”.

Ferrari, Charles Leclerc: il rapporto con Carlos Sainz

Leclerc ha anche confermato che con Sainz prosegue tutto a gonfie vele, nonostante l’inevitabile confronto interno tra i due, separati in classifica piloti da 5,5 punti. “Carlos e io siamo una bella squadra. Siamo competitivi, spingiamo l’un l’altro gara dopo gara. Impariamo l’uno dall’altro e questa cosa è buona anche per il team, che può progredire. Credo che la Ferrari sia felice di noi e anche noi siamo contenti di essere compagni di squadra ora e in futuro”.

