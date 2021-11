F1, l'amarezza di Carlos Sainz e Charles Leclerc

06-11-2021 23:39

Ecco le parole ai microfoni di Sky Sport dei piloti della Ferrari Carlos Sainz e Charles Leclerc, delusi per essersi piazzati rispettivamente sesto e ottavo nelle qualifiche del Gran Premio del Messico sul circuito di Ciudad de Mexico.

“Per il feeling che avevo, la situazione che ho avuto in Q1 e Q2 e tutto quanto, devo dire che essere sesto è una buona posizione di partenza – dice Sainz -. Certo come pilota, vedendo come andavo nella seconda e nella terza sessione di prove libere mi aspettavo un po’ di più. È stata probabilmente la qualifica più difficile della mia vita. E’ successo di tutto”.

“Sicuramente avere una macchina davanti nell’ultimo settore non mi ha aiutato, però devo dire che la colpa è solo mia – gli fa eco Leclerc -. Posso solo arrabbiarmi con me stesso. Non sono stato abbastanza bravo. Nel primo settore stavo facendo il giro che volevo. Stava andando tutto bene, ero un decimo e mezzo più veloce del giro che avevo fatto prima. Eravamo lì e dopo ho fatto degli errori che non ci stanno in Q3. Mi dispiace per il team perché c’è stato un grande lavoro sin dalle prime libere. Io non sono stato per niente a mio agio con la macchina, ho fatto tanti errori in tutte le sessioni di libere. In qualifica ho trovato il feeling, finalmente, ed ero stato molto competitivo fino a questo errore. Mi dispiace, proverò a imparare da questo”.

OMNISPORT