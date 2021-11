F1, Ferrari, Sainz: "La battaglia con la McLaren è ancora molto tirata”

19-11-2021 09:12

Gli ultimi due Gran Premi di Formula Uno hanno sorriso alla Ferrari che nella lotta al terzo posto della classifica costruttori può vantare 31,5 punti di vantaggio sulla diretta inseguitrice, ovvero la Mclaren.

Carlos Sainz però, a mente fredda, è molto onesto nell’ammettere che il gap che separa Maranello da Woking sia anche frutto delle circostanze, che ultimamente hanno visto la Ferrari avvantaggiarsi senza troppi meriti propri.

Lo spagnolo infatti, analizzando quanto successo nelle ultime due gare andate in scena a Città del Messico e San Paolo, ha ammesso che senza gli incidenti che hanno caratterizzato le battute iniziali dei GP della McLaren la situazione sarebbe potuta essere differente.

Ecco perchè il pilota spagnolo della Ferrari va cauto prima di sventolare proclami: la corsa per conquistare il terzo gradino del podio “costruttori” non è ancora finita ed è ancora lunga.

“Ultimamente abbiamo avuto un po’ di vantaggio in termini di ritmo ma parliamo di un decimo e mezzo. Parliamo davvero di dettagli – ha dichiarato Sainz, citato da Formula1.com, nella press conference del giovedì di Losail – In Messico e Brasile avrebbero potuto avere un’auto davanti a entrambe le Ferrari in curva 1. A causa delle circostanze siamo riusciti a mettere insieme un weekend e loro no, li abbiamo superati di un bel po’. Ma sarebbe potuta andare diversamente se non avessero subito un ritiro con una delle loro auto, quindi la battaglia è ancora tirata”.

