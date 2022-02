F1, Ferrari: svelata la nuova vettura per il Mondiale 2022

17-02-2022 14:48

E’ stata presentata sul sito ufficiale della Casa di Maranello la nuova Ferrari F1-75 che disputerà il campionato del mondo di Formula 1 del 2022.

F1, Ferrari: presentata la nuova F1-75

Il nuovo bolide del Cavallino Rampante è di un rosso più scuro rispetto al recente passato, con l’alettone anteriore nero. Il suo nome vuole festeggiare i 75 anni di vita come entità a sé stante della scuderia fondata già nel 1929 da Enzo Ferrari ma che, fino a prima della seconda guerra mondiale, fungeva da “reparto corse” dell’Alfa Romeo.

Una vettura che, almeno secondo le parole del team principal Mattia Binotto e del presidente John Elkann, si annuncia rivoluzionaria e in grado di accontentare finalmente le aspettative dei tifosi: il titolo piloti manca infatti dal 2007, quello costruttori dal 2008.

F1, Ferrari: parlano Binotto, Leclerc, Sainz ed Elkann

Ecco di seguito le parole dei protagonisti della presentazione, compresi i piloti “titolari” Charles Leclerc e Carlos Sainz, innamoratisi a prima vista della nuova vettura.

Mattia Binotto: “E’ molto diversa dalla macchina del 2021 e non solo per quello che si vede dall’esterno. Con la F1-75 vogliamo lottare in pista a ogni gara e per gli obiettivi più alti. Con lei si completa un percorso che abbiamo iniziato un paio di anni fa lavorando uniti e determinati. Ci abbiamo messo il meglio di noi, è una macchina coraggiosa: abbiamo voluto interpretare il regolamento in modo diverso”.

Charles Leclerc: “E’ bellissima, la amo davvero. La amerò ancora di più se sarà veloce in pista”.

Carlos Sainz: “Ha un aspetto molto aggressivo ed è molto estrema ma anche bella, spero sia anche veloce”.

John Elkann: “Rappresenta al meglio lo spirito di innovazione e la ricerca della performance del nostro team. La responsabilità di non deludere le aspettative dei tifosi è nelle mani di Mattia, Charles e Carlos. Forza Ferrari!”.

OMNISPORT