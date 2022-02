F1, Ferrari: la nuova F1-75 ha già vinto la prima gara, delirio social

17-02-2022 14:32

C’era grande attesa, due anni di fatto. La presentazione della nuova Ferrari F1-75 non è un evento solito, come ogni anno alla “prima” della nuova rossa di Maranello. Entusiasmo alle stelle, non solo nelle parole di Binotto, Elkann e dei piloti Leclerc e Sainz. in vista del debutto nei test e poi nel Mondiale di F1 2022, quello si spera della rivoluzione e del ritorno alla vittoria. Anche sulla rete c’è un’elettricità particolare nei commenti da parte del popolo Ferrarista che già nei giorni scorsi, ieri soprattutto con lo spoiler della nuovo monoposto, ha raggiunto trend topic mai visti.

La nuova Ferrari F1-75 è realtà!

Le parole del team principal Mattia Binotto: “È un orgoglio presentare la F1-75, una macchina che onora i 75 anni della scuderia. La guideranno due piloti giovani ma esperti e siamo pronti a scrivere un’altra pagina importante della nostra storia. “. Per i due piloti, Leclerc e Sainz la F1-75 è “fantastica, innovativa, aggressiva, radicale. È stupenda e siamo sicuri che sarà anche molto veloce”. “Questa monoposto rappresenta lo spirito innovativo della nostra scuderia, frutto del grande lavoro che il nostro team ha sempre fatto” ha detto invece Elkann.

Una Ferrari F1-75 molto coraggiosa. Soluzioni molto coraggiose ed innovative. Le pance sono a doppio fondo, ma estremizzano un concetto aerodinamico inedito. Anche il muso “modulare” propone una novità assoluta vista finora nelle altre monoposto.

La Ferrari vista dagli addetti ai lavori

Secondo Franco Nugnes di Motorsport “La Ferrari con la F1-75 ha puntato sul doppio fondo, interpretando questo concetto aerodinamico in modo estremo nella parte superiore della fiancata che presenta uno scavo piuttosto pronunciato grazie al quale si è trovato in galleria del vento un flusso ben ottimizzato verso l’ala posteriore che dovrebbe beneficiare di una buona efficienza”.

Il telecronista di Sky Sport F1, Carlo Vanzini: “Le pance con una griglia a ridosso del cofano con un incavo. Lavoro artistico di alto livello. Ora è la Ferrari a doverci dire se può lottare”. L’opinionista ed ex pilota Davide Valsecchi: “L’approccio della Ferrari mi sembra quello di chi vuole svoltare. E come se avessero perso la pazienza di chi vuol partecipare e basta”. Uno dei tanti internauti appassionati di Ferrari, Alex Brunetti fa già una disamina tecnica: “Sezione dei vecchi bargeboards che si rivela ancora una volta differente rispetto a soluzioni viste in precedenza. Bocca d’ingresso che pare davvero miniaturizzata e, almeno dalle prime immagini, non quadrata come scelto da altre squadre”.

Social in delirio: la Ferrari ha già vinto, in rete

Come nei giorni scorsi è salita la febbre in attesa di conoscere i lineamenti della F1-75 così sale in pochi minuti l’entusiasmo, i click, i like e i commenti ottimisti sulla nuova monoposto che ha già conquistato i tifosi Ferrari e che, se non ancora in pista, pare già aver vinto la sua prima corsa a km zero, quella dell’estetica e delle aspettative.

“Mi sono innamorata della nuova Ferrari” è uno dei commenti più twittati e ritwittati. “Questa è una Ferrari che voglio definire coraggiosa” scrive una tifosa, “Vettura paurosamente bella! Speriamo alla bellezza venga unita la competenza nelle strategie!” commenta un altro, e c’è chi scomoda addirittura Eros Ramazzotti con una delle sue canzoni più belle, “Più bella cosa non c’è. Più bella cosa di te. Unica come sei. Immensa quando vuoi. Grazie di esistere”.

