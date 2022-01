Ferrari, Leclerc e Sainz rompono il ghiaccio e ringraziano i tifosi

27-01-2022 23:17

Giovedì 27 gennaio è stato per la Ferrari il secondo giorno di test privati sulla pista di Fiorano in vista del Mondiale 2022, al via il 20 marzo dal Bahrain e in attesa dei test ufficiali fissati a Barcellona dal 23 al 25 febbraio.

A bordo della SF71H, vettura del 2018, si sono alternati Carlos Sainz e Charles Leclerc.

Lo spagnolo ha effettuato 59 giri per un totale di quasi 176 km, nonostante le difficili condizioni della pista a causa del gran freddo.

Poi è stata la volta di Charles Leclerc, che ha percorso 48 giri per 143 km complessivi, tra gli applausi dei tifosi.

Al termine della giornata entrambi i piloti della Ferrari hanno voluto spendere parole speciali per i tifosi presenti sulle gradinate: “Esattamente un anno fa effettuavo i miei primi giri su una Ferrari, oa conosco tutti e mi sento a casa, ma girare qui è sempre speciale – ha dichiarato Sainz – Mi ha fatto molto piacere vedere così tanti tifosi ai bordi della pista, per questo ho voluto andare a salutarli a fine sessione. Girare prima del via della stagione è molto importante”.

“I nostri sostenitori sono speciali – le parole di Leclerc – Non hanno voluto mancare questo primo appuntamento della nuova stagione nonostante il gran freddo. Io almeno avevo il motore che mi teneva caldo, ma loro sono stati davvero fantastici. Non vedo l’ora di scendere in pista a Barcellona con la vettura 2022”.

