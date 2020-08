F1: Ferrari, "Vettel boicottato": Binotto replica stizzito

La Ferrari non ha finito a zero punti a Barcellona solo grazie a Sebastian Vettel, che gestendo le gomme vecchie nel finale di gara è riuscito a concludere il Gran Premio con una sola sosta e a limitare i danni.

Ancora una volta non sono mancate le incomprensioni via radio con il muretto, che il team principal Mattia Binotto ha commentato così: “Non voglio parlare di fraintendimenti, preferiamo parlare apertamente tra muretto e piloti per scelta nostra, altre squadre forse scelgono di non farlo per non svelare le loro tensioni”.

Il dirigente di Maranello ha ribadito i buoni rapporti con Vettel, nonostante nel dopo gara il quattro volte campione del mondo abbia mandato un’altra sferzata, dichiarando che il suo parere “non è più così importante”: “E’ una risposta in linea con la sua delusione di non poter far parte della squadra l’anno prossimo, credo che quando lui risponde così si riferisca al fatto che consigli per il futuro non tocca a lui darli in qualche modo. Con lui si sta lavorando bene, i rapporti sono buoni. Il suo week-end è stato discreto, può fare meglio. Oggi ha fatto una gara buona, troverà più fiducia per affrontare la prossima con più entusiasmo”.

In Germania c’è chi parla apertamente di “boicottaggio” nei confronti del tedesco. La risposta di Binotto alla Bild è stata stizzita: “Sono idee completamente sbagliate. Prima di tutto, perché abbiamo bisogno di Sebastian e del suo talento. Abbiamo bisogno di lui per ottenere più punti nel campionato costruttori, e abbiamo bisogno di due piloti di successo. È esattamente l’opposto”.

“Capisco che sia stato scritto molto in Germania sulla presunta tensione tra lui e noi, ma questa è una totale assurdità. Sebbene questa sia la sua ultima stagione, si sta comportando perfettamente. La situazione è difficile, ma l’atmosfera è positiva. Sebastian dovrebbe godersi il tempo rimanente qui alla Ferrari, tornare a divertirsi. E poi vogliamo ottenere anche risultati insieme”.

OMNISPORT | 17-08-2020 13:13