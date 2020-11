F1, Ferrari: Vettel furente con Leclerc. Binotto si schiera

Nuovo screzio nel box Ferrari tra Charles Leclerc e Sebastian Vettel. Il pilota tedesco non ha gradito una manovra del compagno di squadra monegasco in occasione della seconda partenza del Gran Premio del Bahrain: dopo essersi trovati ruota a ruota, Leclerc ha attaccato in curva 1 guadagnando la posizione sul compagno di squadra, che ha perso la traiettoria ideale ed è precipitato in quindicesima posizione.

Da qui lo sfogo al team radio: “Non di nuovo! Non può fare come se io non ci fossi. È come in Austria, sul serio. Questa volta… avrei dovuto schiantarmi, forse era l’opzione migliore. Tutta la mattina si parla di dare spazio…”.

Dopo la gara, Vettel non ha fatto marcia indietro: “Leclerc? La seconda partenza è stata anche peggio della prima. Nella prima aveva l’esterno, eravamo vicini e non avevo spazio. Ma la seconda credo sia stata non necessaria. C’era a malapena lo spazio. C’era lo spazio solo perché io sono stato attento a che non ci fosse un incidente tra di noi, dopo quell’episodio ho perso tanto terreno. Ho faticato per la posizione sulla griglia, per le gomme. Questo GP è stato difficile. Abbiamo perso tanto terreno. Anche la macchina era difficile da guidare, ho perso tanto terreno fino alla fine”.

Leclerc gli ha risposto così: “Onestamente io non ho visto se sono stato troppo aggressivo, c’era dello spazio in Curva 1. Sono andato lì e basta. Ho fatto la mia curva. Non lo so, ora riguarderò le immagini. Forse sì o forse no. Io dal mio punto di vista non ho fatto niente di speciale”.

Il team principal Mattia Binotto, ai microfoni di Sky, si è schierato con Leclerc: “Credo che Charles Leclerc si sia comportato in modo del tutto normale e che la sua traiettoria sia stata pulita. Un’azione legittima in una fase di gara. Leclerc ha sempre avuto il controllo della pista e della macchina”.

“Leclerc e Vettel si sono chiariti in modo del tutto amichevole ed è tutto a posto. Il loro rapporto è sempre stato molto costruttivo: sicuramente è stato un evento molto impegnativo da un punto di vista emotivo”.

OMNISPORT | 29-11-2020 19:28