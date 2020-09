F1, Ferrari: Vettel resta senza volante, arriva un altro no

Il futuro in Formula 1 di Sebastian Vettel è sempre più in bilico dopo che la Racing Point ha ufficializzato che i due piloti della prossima stagione saranno ancora Sergio Perez e Lance Stroll. Così il team principal della scuderia Otmar Szafnauer: “I piloti li abbiamo già confermati 2 anni fa, non c’è più nulla da confermare. Sebastian Vettel è fuori dai nostri progetti? Non è mai stato dentro“, è la risposta lapidaria ad Auto Motor und Sport.

Il quattro volte campione del mondo rischia di restare senza volante nel 2021 e l’addio alla Formula 1, o perlomeno un anno sabbatico, sono sempre più probabili. Sono state smentite così le indiscrezioni delle ultime settimane, che davano come molto vicino l’accordo con la futura Aston Martin per i prossimi anni. Un annuncio in tal senso era atteso a Monza, ma le parti avevano scelto il silenzio.

In una recente intervista, il pilota della Ferrari aveva allontanato l’ipotesi di un ritiro o di un anno senza corse: “Al momento ho diverse opzioni a mia disposizione. Una cosa è certa: guiderò l’anno prossimo. Ora se volete sapere dove non ho ancora la risposta. Racing Point? Ad essere sinceri, non ho notizie su questo argomento. C’è molta copertura stampa sul fatto che io abbia già firmato o che firmerò presto qualcosa. Di solito ho molte penne con me, ma non ho quelle magiche”.

Tutti i sedili per la prossima stagione sembrano ormai occupati. Resta solo il giallo del rinnovo di Lewis Hamilton, che tarda ad arrivare e in teoria potrebbe aprire uno spiraglio al tedesco per un approdo in Mercedes. Ma lo stop è sempre più probabile.

OMNISPORT | 09-09-2020 18:15