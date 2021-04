F1, FIA: “Riportare gli spettatori sarà un sfida”

La pandemia di Covid-19 è da più di un anno che ha cambiato radicalmente l’organizzazine di qualsiasi evento sportivo. Tutti i settori, motorsport compreso, si sono dovuti adattare a sopravvivere nonostante il continuo diffondersi dei contagi. In Formula 1 ad esempio, è diventata ormai una triste abitudine assistere a Gran Premi senza spettatori. Lo stesso accade per moltissimi altri eventi sportivi in tutto il mondo, calcio, tennis, basket ecc.

Una buona notizia arriva però con la somministrazione dei vaccini in tanti paesi, che sembra finalmente far brillare una luce al fondo di questo tunnel. La FIA, visto quanto sta succedendo al calcio per l’organizzazione di “Euro 2020” vorrebbe cercare di seguirne le orme per permettere al pubblico (se pur in maniera limitata) di riaffacciarsi sulle tribune degli autodromi.

“Dal punto di vista di un organizzatore – parlando di Formula 1 e di spettatori – averli presenti sugli spalti è una parte integrante dello sport. Ma penso che debba essere fatto in modo sicuro, per non rischiare” ha commentato Dr. Paul Rea, nuovo Head of Medical & Rescue della FIA. Intervenuto sulla rivista ufficiale della Federazione internazionale, l’irlandese è poi entrato nel dettaglio della questione.

“Riportare gli spettatori sugli spalti in questo sport sarà ancora una sfida, ma vedremo come andranno avanti le vaccinazioni con l’avanzare della stagione e come i governi nazionali allenteranno le loro linee guida”, ha aggiunto Rea. “Dal punto di vista delle squadre, quest’anno dovrebbe essere più gestibile rispetto a quello passato, perché tutti hanno familiarità con i protocolli. Un altro aspetto è che le linee guida nazionali, da paese a paese, si sono molto semplificate e sono molto più simili rispetto all’anno scorso, perché le persone hanno avuto più tempo per prendere confidenza con le linee guida”, ha concluso.

OMNISPORT | 14-04-2021 10:23