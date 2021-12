F1, Gasly al lavoro per trovare un top team nel 2023

27-12-2021 19:18

Pierre Gasly ha già ben chiaro in testa come e con che intento approcciare la prossima stagione in Formula Uno.

Nel 2022 infatti il 25enne di Rouen cercherà, a suon di prestazioni, di aumentare considerazione e reputazione presso i top team con il chiaro obiettivo di competere per un loro volante nel 2023. In particolare, il pilota transalpino non disdegnerebbe ritornare tra le fila della Red Bull dopo la fugace esperienza del 2019.

“Dovremo vedere quale sarà la visione della Red Bull nelle prossime due stagioni. Al momento dispongono di una macchina molto competitiva ed ho bisogno di vedere cosa fanno con Verstappen e come andranno avanti, ma ovviamente devo pensare anche alla mia carriera. Sono ancora molto giovane, ho 25 anni, ma il mio obiettivo è quello di essere in prima fila nel momento in cui si opterà per un sostituto” ha affermato Gasly a gpfans.com.

“Ho chiuso il mondiale al 9° posto e gli otto piloti giunti davanti a me guidano per i quattro migliori costruttori. Ecco perché è importante per me dimostrare che se c’è un posto libero, dovrei essere io la scelta più ovvia, ed è quello che sto cercando di fare” ha proseguito l’ex Toro Rosso.

“La mia priorità resta la Red Bull, ma al momento hanno deciso di continuare con Sergio e non so quali siano i loro piani, pur avendo ammesso che nel 2023 potrebbe esserci un’opzione. Cercherò di mettermi nella posizione migliore per quest’ipotesi ma sappiamo che non se ne parlerà fino all’anno prossimo”.

