F1, Gasly deluso dopo le qualifiche

Il pilota dell’Alpha Tauri Gasly è deluso dopo le qualifiche del Gran Premio di Silverstone, chiuse con il dodicesimo tempo: “Abbiamo faticato più del solito con il bilanciamento della vettura fin dalla prima sessione di prove libere. Abbiamo apportato delle modifiche in vista delle qualifiche, ma non è bastato. Ero soddisfatto del mio giro in Q2 ma mi sono reso subito conto che non mi sarebbe bastato per passare oltre, perché i distacchi oggi erano serrati”.

“Penso sarà dura nei prossimi giorni, perché non possiamo più apportare modifiche alla macchina. Abbiamo a disposizione solo la seconda sessione di libere per comprendere meglio il comportamento delle gomme in vista della Sprint Qualifying e della gara di domenica. Lotteremo come sempre: questo è un format diverso e possono succedere tante cose, non si sa mai”.

OMNISPORT | 17-07-2021 08:32