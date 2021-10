F1, Gasly: “L’Istanbul Park mi piace”

Monza e Sochi non sono stati due tracciati positivi per il pilota francese dell’Alpha Tauri. Ecco perchè Gasly andrà a caccia di punti importanti nel prossimo Gran Premio di Turchia, 16° prova del mondiale 2021 di Formula 1, cercando di sfruttare al massimo il potenziale della propria AT-02 per tornare ad occupare le posizioni di vertice dello schieramento.

In Russia abbiamo perso una grande opportunità, perché non abbiamo sfruttato al meglio le possibilità che avevamo”, ha affermato il francese dell’AlphaTauri. “Abbiamo cercato di capire cosa avremmo potuto fare meglio, così da presentarci nuovamente in pista il più preparati possibile, partendo già da questo fine settimana in Turchia.

All’Istanbul Park ho guidato per la prima volta lo scorso anno. Il layout mi è piaciuto molto, è unico nel suo genere e con curve interessanti. È una pista molto tecnica e complicata da guidare. È anche fisicamente impegnativa, con punti come la Curva 8 che sembra non finire mai: in qualifica si fa in pieno ed è molto veloce, credo che ci avviciniamo ai 270-280 km/h con circa 5G laterali. Lo scorso anno c’era davvero poca aderenza ed è stato estremamente difficile mettere a punto la vettura”.

“Sull’asciutto avevamo trovato un buon assetto, ma sul bagnato era tutto più complicato. Questo fine settimana dovrebbe andare meglio, credo abbiano trattato l’asfalto per migliorare la situazione: vedremo come andrà. Non vedo l’ora, perché è una pista davvero bella da guidare, con curve in cui si possono tenere traiettorie diverse. Speriamo di poter essere competitivi e chiudere il gap con Alpine, che attualmente ci sta davanti”, ha concluso.

OMNISPORT | 05-10-2021 14:38