20-11-2022 15:35

Max Verstappen vince l’ultimo Gran Premio del Mondiale F1 2022, quello di Abu Dhabi, che si è corso sul bellissimo circuito di Yas Marina. L’Olandese Volante, che ha vinto il Mondiale 2022 una vita fa, vince “in carrozza” senza neanche spingere più di tanto e senza correre rischi, rispettando tutto quello che gli viene detto dai box.

Charles Leclerc arriva in seconda posizione e si prende il secondo posto nella classifica Mondiale davanti a Sergio Perez, vicinissimo alla fine ma che si deve accontentare della terza piazza.

Quarto Carlos Sainz, ritirato Lewis Hamilton indemoniato alla fine. Decima posizione per Sebastian Vettel, che chiude così la sua carriera in F1.

Verstappen vince “in carrozza”, super gara di Leclerc

Questa con ogni probabilità è stata la gara più facile di tutta la vita per Max Verstappen. In testa dalla prima all’ultima curva, nessuno è in grado neanche di avvicinarsi nonostante se la prenda con tutta calma, rifilando 8 secondi al secondo e 10 secondi al terzo. Sublimazione di una stagione nella quale semplicemente è stato più forte di tutti.

Secondo, sia in gara che nel Mondiale, Charles Leclerc, autore di una gara maestosa da una sola sosta. Il monegasco oggi non sbaglia letteralmente nulla, e anche al box si comportano bene. Niente da fare per Sergio Perez, che sbaglia un paio di manovre in sorpasso nel corso della gara e perde dunque dei secondi decisivi, dato che con un giro in più a disposizione avrebbe passato agilmente l’alfiere Ferrari.

Una piccola soddisfazione per Leclerc quella del secondo posto Mondiale, un buon trampolino di lancio in vista di un 2023 che deve essere di riscatto, non per lui ma per la Ferrari.

Sainz quarto, Hamilton ritirato, Vettel saluta con stile

Carlos Sainz arriva in quarta posizione e fa tutto il possibile per terminare la sua stagione in modo dignitoso. Grandissima delusione per Lewis Hamilton, che ha avuto problemi con le gomme per tutta la gara ma è stato fermato infine da un problema al cambio.

Indemoniato Sir Lewis con la macchina di quest’anno, e per la prima volta nella sua gloriosa carriera termina una stagione senza neanche un successo.

Dietro Sainz ecco Russell, Ocon, Stroll, Ricciardo (futuro terzo pilota Red Bull) e Sebastian Vettel. Proprio il tedesco, alla sua ultimissima gara della carriera in F1, riesce a entrare in top-10 nonostante una strategia Aston Martin al limite della follia. Grazie Seb, ci mancherai!

F1, Gp Abu Dhabi: l’ordine di arrivo finale e le classifiche

Questo l’ordine di arrivo delle monoposto nell’ultimo GP della stagione 2022:

1. VERSTAPPEN Max (Red Bull)

2. LECLERC Charles (Ferrari)

3. PEREZ Sergio (Red Bull)

4. SAINZ Carlos (Ferrari)

5. RUSSELL George (Mercedes)

6. NORRIS Lando (McLaren)

7. OCON Esteban (Alpine)

8. STROLL Lance (Aston Martin)

9. RICCIARDO Daniel (McLaren)

10. VETTEL Sebastian (Aston Martin)

11. TSUNODA Yuki (Alpha Tauri)

12. ZHOU Guanyu (Alfa Romeo)

13. ALBON Alex (Williams)

14. GASLY Pierre (Alpha Tauri)

15. BOTTAS Valtteri (Alfa Romeo)

16. SCHUMACHER Mick (Haas)

17. MAGNUSSEN Kevin (Haas)

18. LATIFI Nicolas (Williams)

RIT. HAMILTON Lewis (Mercedes)

RIT. ALONSO Fernando (Alpine)

Questa la classifica finale del campionato piloti, con Verstappen 1°, Leclerc 2° e Perez 3°:

1. Max Verstappen (Red Bull) 454

2. Charles Leclerc (Ferrari) 308

3. Sergio Perez (Red Bull) 305

4. George Russell (Mercedes) 275

5. Carlos Sainz (Ferrari) 246

6. Lewis Hamilton (Mercedes) 240

7. Lando Norris (McLaren) 122

8. Esteban Ocon (Alpine) 92

9. Fernando Alonso (Alpine) 81

10. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 4

11. Daniel Ricciardo (McLaren) 37

12. Sebastian Vettel (Aston Martin) 37

13. Kevin Magnussen (Haas) 25

14. Pierre Gasly (AlphaTauri) 23

15. Lance Stroll (Aston Martin) 18

16. Mick Schumacher (Haas) 12

17. Yuki Tsunoda (AlphaTauri) 12

18. Zhou Guanyu (Alfa Romeo) 6

19. Alexander Albon (Williams) 4

20. Nicholas Latifi (Williams) 2

21. Nyck De Vries (Williams) 2

22. Nico Hulkenberg (Aston Martin) 0

Questa invece è la classifica del campionato costruttori, con Red Bull 1° e Ferrari 2°:

1. Red Bull 759

2. Ferrari 554

3. Mercedes 515

4. Alpine 173

5. McLaren 158

6. Alfa Romeo 55

7. Aston Martin 55

8. Haas 37

9. AlphaTauri 35

10. Williams 8