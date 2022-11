F1, l'ultima di Seb Vettel ad Abu Dhabi

20-11-2022 13:10

Nella giornata di oggi, nel corso del Gran Premio di Abu Dhabi a Yas Marina, non terminerà solamente il Mondiale F1 2022, ma anche la carriera da pilota automobilistico di uno dei più grandi, ovvero il tedesco Sebastian Vettel, attuale alfiere Aston Martin.

Considerato come uno dei piloti più forti di ogni epoca, detiene parecchi record in F1, come l’essere il più giovane pilota di F1 ad aver conquistato un titolo mondiale e ad aver ottenuto una pole position. Detiene il record del maggior numero di pole position in una singola stagione, di gran premi vinti consecutivamente (9 nel 2013) ed è il terzo pilota per numero di vittorie, dietro a Lewis Hamilton e Michael Schumacher.

La sua carriera inizia in Sauber, per poi proseguire in Toro Rosso e avere il proprio apice nel quinquennio in Red Bull, durante il quale vince ben quattro titolo Mondiali consecutivi tra il 2010 e il 2013.

Una delle cose che rendono epico Seb è il fatto di dare sempre un nome alle proprie monoposto fin dagli esordi in Sauber, sempre nomi femminili. Come hanno avuto modo di dire tutti i piloti nel circus F1, Seb Vettel è una di quelle persone che verrà ricordato in F1 non soltanto per i risultati in pista ma anche per l’umanità con la quale si è sempre approcciato in questi ambiente. In questo è molto simile a un altro grandissimo della categoria, ovvero Fernando Alonso.

Non a caso, alla vigilia del GP di Abu Dhabi, Lewis Hamilton ha voluto dare una grande festa in onore del suo amico/rivale, contro il quale ha battagliato per il campionato prima quando il teutonico era in Red Bull (e col britannico che le prendeva, eccome) sia quando Seb era in Ferrari (e in questo caso ha sempre perso).

Molto impegnato nel sociale, Vettel rappresenta un po’ la “vecchia” F1, e mancherà tantissimo al circus. Ora goditi l’ultima gara Seb, è stato bellissimo!