F1, Leclerc: "Libere positive". Sainz: "C'è margine di miglioramento"

18-11-2022 19:27

Il monegasco della Ferrari Charles Leclerc è arrivato secondo in entrambe le sessioni di prove libere che si sono disputate oggi a Yas Marina, nel GP di Abu Dhabi, ultima prova del Mondiale F1 2022.

Leclerc è al momento in lotta per il secondo posto nel Mondiale piloti assieme a Sergio Perez. Queste le parole del monegasco:

“In generale le nostre libere sono state accettabili. Abbiamo fatto fatica di più sul passo gara dato che abbiamo accusato abbastanza il degrado gomme, come però ci aspettavamo. Il ritmo in qualifica è leggermente migliore tuttavia nostri competitor paiono essere un pelo avanti. Sfrutteremo le prove libere di domani per fare ulteriori progressi e dare il massimo nell’ultima qualifica dell’anno”.

Carlos Sainz invece è stato protagonista di un venerdì piuttosto negativo. Nella prima sessione non è sceso in pista e ha lasciato il suo posto al test driver Robert Shwartzman, mentre nella seconda sessione non è andato oltre il sesto posto.

Queste le parole dell’iberico:

“Dopo non aver girato nella prima, la seconda sessione di libere è stata piuttosto intensa: abbiamo infatti dovuto recuperare con il programma provando a entrare nel ritmo il più in fretta possibile. Le sensazioni non sono così pessima tuttavia c’è ancora moltissimo margine di miglioramento inL vista di domani. Non vedo l’ora di scendere in pista per l’ultima qualifica della stagione”.