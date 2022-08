27-08-2022 14:14

All’ultimo minuto della terza sessione di prove libere del Gran Premio del Belgio sul circuito di Spa-Francorchamps, da poco ripresa dopo una breve interruzione per una toccata contro le protezioni della Ferrari di Charles Leclerc, è Sergio Perez a staccare il miglior tempo con 137 millesimi di vantaggio sul suo “capitano” in Red Bull nonché campione del mondo in carica e leader del mondiale Max Verstappen. Terza a 777 millesimi l’altra Ferrari, quella di Carlos Sainz.

F1, GP Belgio: Red Bull dominanti nelle terze libere, Ferrari staccate

Perez insomma, dopo la giornata di ieri piena di problemi soprattutto al DRS, ha dimostrato che le Red Bull sono le vetture da battere su uno dei pochi circuiti veri rimasti in Formula 1 e che proprio per questo viene messo costantemente in discussione insieme, per esempio, a quello di Monza, dove si gareggerà tra due settimane. Verstappen è lì, subito dietro al suo compagno, mentre Sainz, pur essendo terzo, e Leclerc, settimo, hanno distacchi enormi. Di solito è la Ferrari a uscire dalle libere, e anche dalle qualifiche, da dominatrice, per poi perdere molto in gara: stavolta toccherà la stessa sorte alle Red Bull? Al quarto posto c’è Lando Norris con la McLaren, quinto Fernando Alonso con l’Alpine, sesto George Russell con la Mercedes, mentre il suo compagno di squadra sette volte campione del mondo Lewis Hamilton è dodicesimo.

F1, GP Belgio: sette piloti partiranno dal fondo della griglia

A partire dalle 16 ci saranno le qualifiche, che molto probabilmente saranno condizionate dalle molte partenze dal fondo della griglia. Oltre a Leclerc e a Verstappen saranno penalizzati per sostituzione di power unit e/o di elementi del cambio anche Norris, Esteban Ocon (Alpine), Mick Schumacher (Haas), Valtteri Bottas e Guanyu Zhou (Alfa Romeo). Per questi piloti le qualifiche varranno il quattordicesimo posto, pertanto i favoriti della gara, insieme a Verstappen e a Leclerc che possono recuperare posizioni, saranno Sainz, Perez e, probabilmente le due Mercedes e la McLaren di Daniel Ricciardo.

F1, GP Belgio: la classifica completa delle ultime libere

1. Sergio Perez RED BULL 1’45″047

2. Max Verstappen RED BULL +0″137

3. Carlos Sainz FERRARI +0″777

4. Lando Norris MCLAREN-MERCEDES +0″918

5. Fernando Alonso ALPINE-RENAULT +1″014

6. George Russell MERCEDES +1″024

7. Charles Leclerc FERRARI +1″073

8. Sebastian Vettel ASTON MARTIN-MERCEDES +1″119

9. Esteban Ocon ALPINE-RENAULT +1″554

10. Pierre Gasly ALPHATAURI-RED BULL +1″557

11. Daniel Ricciardo MCLAREN-MERCEDES +1″599

12. Lewis Hamilton MERCEDES +1″722

13. Nicholas Latifi WILLIAMS-MERCEDES +1″764

14. Alexander Albon WILLIAMS-MERCEDES +1″789

15. Valtteri Bottas ALFA ROMEO-FERRARI +1″834

16. Lance Stroll ASTON MARTIN-MERCEDES +1″928

17. Kevin Magnussen HAAS-FERRARI +1″935

18. Yuki Tsunoda ALPHATAURI-RED BULL +1″988

19. Zhou Guanyu ALFA ROMEO-FERRARI +2″042

20. Mick Schumacher HAAS-FERRARI +7″447