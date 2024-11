F1, Gp Brasile: libere a Norris, allarme Ferrari senza grip. Verstappen penalizzato, Magnussen out, c'è Bearman

Unica sessione di prove libere del Gran Premio del Brasile col miglior tempo di Lando Norris davanti a Russell e Bearman che corre al posto di Magnussen. Ferrari: Sainz 7° e Leclerc 6°, Verstappen penalizzato

Non male per essere un venerdì. Il Gran Premio del Brasile si apre con tanti colpi di scena, uno dopo l’altro, e una sessione di prove libere, unica in questo week end piena zeppa di difficoltà, specie per i big. Non per Lando Norris che proprio sulla bandiera a scacchi stampa il miglior tempo nei minuti in cui arrivava l’ufficilalità della penalizzazione di 5 posizioni in griglia per Max Verstappen per la sostituzioni di componenti sulla sua power unit.

L’inglese della McLaren ha preceduto la Mercedes di George Russell e a sorpresa la Haas di Oliver Bearman. Il giovane della Ferrari correrà la Sprint al posto di un Kevin Magnussen influenzato. Prove interlocutorie per le rosse: Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno chiuso rispettivamente al sesto e settimo tempo lamentando tanti problemi di grip.

Norris comanda, le Ferrari arrancano

Nella prima e unica sessione di prove libere del Gran Premio del Brasile a fare la voce grossa è stato Lando Norris. L’inglese della McLaren proprio all’ultimo tentativo ha stampato il migloior tempo in 1:10.610. Al secondo posto la Mercedes di un George Russell apparso pimpante. Terzo Oliver Bearman che, oramai ci ha fatto l’abitudine, è stato scaraventato in auto dopo il forfait di Magnussen causa influenza.

La Ferrari ha chiuso con il sesto tempo di Leclerc e il settimo di Sainz. Entrambi i piloti ferraristi hanno lamentato mancanza di grip sull’asflato completamente nuovo della pista di Interlagos. Ma la sensazione è che le rosse abbiano girato con margine. Comincia in salita il weekend di Verstappen, il campione nella griglia di domenica dovrà scontare 5 posizioni di penalità per cambio del motore endotermico. Max ha chiuso 15° appena davanti ad Hamilton.

Red Bull, ora è ufficiale: Verstappen penalizzato di 5 posizioni

Come ampiamente previsto nei giorni scorsi Max Verstappen sarà penalizzato di 5 posizioni nella griglia di partenza del GP Brasile di domenica. Il pilota olandese, leader del Mondiale, è stato costretto a cambiare l’ICE – il motore endotermico – della power unit sulla sua RB20.

Max aveva già sofferto di problemi alla power unit nelle libere del Messico in cui di fatto non aveva girato. In piena crisi Red Bull sicuramente un altro ostacolo per l’olandese che deve difendere 47 punti di vantaggio nella classifica piloti su Lando Norris, mentre ora c’è anche la Ferrari in lizza per il Costruttori. A consolare il campione del mondo in carica il fatto che la pista di Interlagos permette di recuperare posizioni, partendo dal fatto che l’entità della penalizzazione è comunque minima.

Gp Brasile, Magnussen ok: c’è Bearman per la Sprint sulla Haas

Altro colpo di scena nel venerdì di Interlagos. La Haas ha comunicato il forfait di Kevin Magnussen che non sta bene. Il pilota danese non ha preso parte alla sessione di libere e salterà sia la Sprint Qualifyng che alla stessa Sprint Race di domani. Al suo posto ancora una volta Oliver Bearman. che farà Shootout Qualifyng stasera e Sprint domani. Se Magnussen dovesse recuperare parteciperà alle qualifiche classiche di sabato sera e alla gara di domenica.

GP Brasile: tempi della prima e unica sessione di prove libere