F1, GP del Bahrain: tutti gli orari e dove vederlo in TV e streaming su Sky e TV8

Riparte la stagione di Formula 1. In Bahrain, tutti a caccia della Red Bull di Verstappen. Lo scorso anno vittoria di Leclerc su Ferrari. Il circuito è impegnativo.

03-03-2023 08:39

Si riaccendono i motori della Formula 1. Inizia, con il GP del Bahrain, la nuova stagione di F1. Tutti a caccia di Max Verstappen, vincitore degli ultimi due Mondiali.

F1, GP del Bahrain: primo esame per i rivali di Verstappen

Si riparte dalla Red Bull di Max Verstappen dominatrice assoluta. Nei test pre stagione, il Campione del Mondo in carica ha confermato di essere pronto per il tris. La Red Bull è apparsa molto competitiva.

Tuttavia, Ferrari e Mercedes puntano a detronizzarla. A Maranello c’è fiducia nella nuova SF-23. Il duo Leclerc-Sainz crede nelle potenzialità della nuova monoposto e nel nuovo team principal Frederick Vasseur. Attenzione anche alla voglia rivalsa della Mercedes con un Lewis Hamilton tirato a lucido. Tra le possibili sorprese, l’Aston Martin di Fernando Alonso è pronta a stupire tutti.

F1, GP del Bahrain, le caratteristiche del circuito

Il Bahrain International Circuit, prima tappa del Mondiale di F1 2023, è un circuito decisamente impegnativo ma decisamente affascinante. Misura esattamente 5,4 km complessivi e sono presenti 15 curve totali. La presenza di vento e le temperature elevate possono condizionare (e di molto) le prestazioni in pista.

In totale devono essere percorsi esattamente 57 giri per una distanza pari a 308,238 km. La staccata più impegnativa è sicuramente in Curva 1 dove si passa dagli oltre 320 km a solo 80 km in meno di tre secondi. Il record della pista appartiene a Pedro De La Rosa: 1’31″447 (2005). Lo scorso anno, il GP del Bahrain è stato vinto da Charles Leclerc su Ferrari.

F1, GP del Bahrain: gli orari e dove vederlo in TV

Per quanto concerne il Gran Premio del Bahrain si parte il venerdì con le Libere 1 alle 12:30 e le Libere 2 alle 16:00. Il sabato Libere 3 alle 12:30 e Qualifiche fissate per le 16:00. La gara è in programma domenica alle 16:00. Tutto in diretta su Sky Sport Formula 1 (207) e in streaming su Now Tv e Sky Go. Il GP del Bahrain sarà in differita, in chiaro, su Tv 8.

Orari Sky

Venerdì 3 marzo



Libere 1 ore 12.30

Libere 2 ore 16:00

Sabato 4 marzo



Libere 3 ore 12:30

Qualifiche ore 16:00

Domenica 5 marzo

Gara ore 16.00

Orari Tv 8

Sabato 4 marzo



Qualifiche ore 21.00 (differita)

Domenica 5 marzo



Gara ore 21.00 (differita)