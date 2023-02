A poche ore dai test in Bahrain, si studiano le diverse tipologie di progetto di Ferrari e Mercedes. Intanto c'è tanta curiosità per scoprire cosa ha preparato la Red Bull.

La nuova stagione della Formula 1 è ormai alle porte. Dal 23 al 25 febbraio, in Bahrain, spazio ai test, in vista del primo GP del campionato 2023, in programma il 5 marzo sempre in Bahrain. Tanta la curiosità per vedere all’opera le nuove monoposto, in particolare la Ferrari SF-23.

Ferrari SF-23, fianchi ondulati per essere ancora più veloce

La scuderia Ferrari punta, quest’anno, a lottare per il titolo (piloti e costruttori). La nuova SF-23 presentata nel giorno di San Valentino promette bene.

Tanti gli accorgimenti sulla nuova monoposto della Rossa. L’obiettivo è stato sempre molto chiaro: migliorare le prestazioni in gara. Per farlo, si è fatto tanto. In particolare, c’è tanta curiosità per la scelta di puntare su fianchi ondulati per provare a rendere la SF-23 ancor più aerodinamica. Rifatta completamente la sospensione anteriore per ridurre sottosterzo e favorire l’ingresso in curva. In generale, si è cercato di rendere il flusso d’aria all’interno della monoposto più dinamico.

Ferrari SF-23 aggiornata, Mercedes W14 molto snella

Se la Ferrari SF-23 ha aggiornato un progetto già ben avviato, la Mercedes ha deciso di non risparmiarsi, alla luce delle grandi difficoltà avute nell’ultima stagione. Solo il finale di campionato ha portato qualche sorriso a Toto Wolff e da lì si è provato a migliorare la vettura con cui gareggiare nella stagione 2023.

Il team ha sviluppato una nuova monoposto molto aggressiva. A differenza della SF-23, la W14 ha fianchi più ridotti e stretti, quindi concetti di aerodinamica differenti, più “snelli”. Uno sviluppo studiato nei minimi particolari per non sprecare quanto di buono fatto nelle ultime uscite della passata stagione.

Tutti in attesa di scoprire la nuova Red Bull RB19

Chiaramente, sia Ferrari che Mercedes sono curiosi di veder “girare” la nuova RB19, ossia la monoposto con cui la Red Bull proverà a dominare anche la stagione 2023.

Non è stato svelato molto sulla nuova monoposto di Max Verstappen e Sergio Perez. Avendo già una macchina super competitiva, il team si è focalizzato su piccoli dettagli. I test in Bahrain aiuteranno a capire a che livello sono le tre monoposto dei tre team top della Formula 1.