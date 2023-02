F1, GP Las Vegas: pronto un contratto di 10 anni, ma non solo

Esordirà a novembre la terza corsa americana del Mondiale. L'obiettivo degli organizzatori è un accordo a vita.

13-02-2023 18:31

Il prossimo 18 novembre la Formula 1 scriverà una nuova pagina di storia con l’atteso Gran Premio di Las Vegas, che si disputerà in notturna e che sarà la penultima gara del Mondiale 2023. Diventerà così la terza corsa negli Stati Uniti dopo quelle di Austin e Miami e l’accordo degli organizzatori con il Circus iridato è per il momento di un contratto triennale, con l’obiettivo di esserci per 10 anni e magari di più.

James Gibson, commissario della Contea di Clark, ha infatti detto: “Abbiamo un contratto triennale con la F1, ma prevediamo una partnership a vita. Sono sicuro che i nostri successori riconosceranno il valore di quanto fatto e continueranno per sempre”. Così invece il project manager del circuito, Terry Miller: “È un’opportunità per tutta la comunità, per la forza lavoro e per i venditori”.