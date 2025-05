F1, Gp Miami 2025 griglia di partenza: Verstappen scatta dalla pole, Antonelli 3°, Ferrari lontane

La griglia di partenza del Gran Premio di Miami sesta prova del Mondiale di F1 con Verstappen in pole davanti a Norris, Antonelli e Piastri. Indietro le Ferrari: Leclerc 8°, Hamilton 12°

La prima pole da padre non si dimentica mai. Così Max Verstappen neo papà partirà in pole position, la numero 43 della carriera, nel Gran Premio di Miami, sesta tappa del Mondiale di F1. Al suo fianco in prima fila la McLaren di Lando Norris. Ottimo terzo posto per Kimi Antonelli dopo la pole nella Sprint capace di battere l’altra McLaren di Oscar Piastri. Buio pesto per le Ferrari: Charles Leclerc parte in quarta fila, ottavo, addirittura in sesta Lewis Hamilton, dodicesimo.

La griglia di partenza del Gp di Miami

1a Fila 1. Max Verstappen – 1:26.204 Red Bull-Honda RBPT 2. Lando Norris – 1:26.269 McLaren-Mercedes 2a Fila 3. Andrea Kimi Antonelli – 1:26.271 Mercedes 4. Oscar Piastri – 1:26.375 McLaren-Mercedes 3a Fila 5. George Russell – 1:26.385 Mercedes 6. Carlos Sainz – 1:26.569 Williams-Mercedes 4a Fila 7. Alexander Albon – 1:26.682 Williams-Mercedes 8. Charles Leclerc – 1:26.754 Ferrari 5a Fila 9. Esteban Ocon – 1:26.824 Haas-Ferrari 10. Yuki Tsunoda – 1:26.943 Red Bull-Honda RBPT 6a Fila 11. Isack Hadjar – 1:26.987 Racing Bulls-Honda RBPT 12. Lewis Hamilton – 1:27.006 Ferrari 7a Fila 13. Gabriel Bortoleto – 1:27.151 Sauber-Ferrari 14. Jack Doohan – 1:27.186 Alpine-Renault 8a Fila 15. Liam Lawson – 1:27.363 Racing Bulls-Honda RBPT 16. Nico Hulkenberg – 1:27.473 Sauber-Ferrari 9a Fila 17. Fernando Alonso – 1:27.604 Aston Martin-Mercedes 18. Pierre Gasly – 1:27.710 Alpine-Renault 10a Fila 19. Lance Stroll – 1:27.830 Aston Martin-Mercedes 20. Oliver Bearman – 1:27.999 Haas-Ferrari