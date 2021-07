F1 Gp Silverstone, favoriti: Max, Lewis e incognita Sprint Qualifying

Dopo una settimana ai box, la F1 torna in pista e lo fa in grande stile con il Gp di Gran Bretagna: domenica si corre a Silverstone, uno dei circuiti più amati dell’intero Circus, nonché il primo a ospitare un Gp nella storia della F1. E restando in tema di primati, Silverstone si prende anche quello per il debutto ufficiale della tanto chiacchierata Sprint Qualifying. Il sabato della decima tappa stagionale sarà infatti l’occasione per testare la nuova modalità di qualifica: una vera e propria gara-lampo sulla lunghezza dei 100 chilometri (17 giri di pista a Silverstone), che andrà a determinare lo schieramento al via di domenica, quando alle 16 scatterà il semaforo verde. E, attenzione, la Sprint Qualifying assegna punti, non molti ok e non ci sarà alcuna premiazione per chi si prende la pole, ma i primi tre classificati andranno a muovere la classifica: tre punti per il vincitore, due per il secondo e uno per il terzo.

Pronostico Silverstone, Red Bull e Mercedes sempre davanti

Detto questo, quello che non cambia è la rivalità e il testa a testa tra l’attuale primatista, Max Verstappen e il campione del Mondo in carica, Lewis Hamilton. Per l’inglese della Mercedes, correre in casa sarà uno stimolo ulteriore, ma attenzione ai pronostici, che vedono l’olandese dalla Red Bull leggermente favorito. Gli esperti di Libero Gioco quotano Verstappen 1,85, Hamilton 2,25. A questo occorre aggiungere, che Lewis non chiude un Gp davanti a tutti dal 9 maggio scorso, quando si impose a Montmeló. Max arriva invece da tre successi consecutivi e punta la poker. I compagni di scuderia dei due, Perez e Bottas, partono dietro nel pronostico dagli esperti di Libero Gioco, che li quota 10,00.

Silverstone, Norris resta la sorpresa

Per Libero Gioco, meglio dei ferraristi Leclerc (30,00) e Sainz (50,00), potrebbe fare la McLaren di Norris, pagato 25,00.Subito dopo, con un quotazione di 75,00 c’è l’Alphatauri di Gasly. A quota 100,00 gli esperti di Libero Gioco pagano il gruppetto composto da Alonso, Ricciardo, Russell, Stroll, Tsunoda e Vettel. Staccato ulteriormente, a quota 250,00 viene dato vincente uno tra Giovinazzi, Ocon, e Raikkonen. Irrisorie le possibilità di vedere sul gradino più alto del podio Latifi, Mazepin o Mick Schumacher, che gli esperti di Libero Gioco pagano 500,00. Ovviamente, resta l’incognita circa l’impatto che la Sprint Qualifying potrà avere sul weekend inglese. Qualche informazione in più su quello che domenica andrà a riservarci Silverstone verrà quindi dall’epocale svolta in programma sabato.

SPORTEVAI | 15-07-2021 18:56