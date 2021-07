F1, Norris: “Puntiamo a confermarci in un tracciato diverso”

Il talento britannico della Mclaren è a caccia di conferme nel Gran Premio di Gran Bretagna del prossimo weekend.

Intervistato dal sito ufficiale della squadra, Lando Norris ha sottolineato come l’obiettivo per Silverstone sia quello di confermare quanto di buono fatto nella tripla trasferta di Francia, Stiria e Austria. Dopo lo splendido podio conquistato al Red Bull Ring, l’inglese intende conquistare punti importanti davanti al pubblico di casa.

“Salire sul podio per la terza volta in stagione mi ha provocato una bella sensazione”, ha affermato Lando Norris. “E’ un risultato più che meritato, considerando il gran lavoro che ha svolto fino ad oggi la squadra. Speriamo di poter portare questa energia anche nel Gran Premio di casa per me e per la squadra a Silverstone, anche se dobbiamo essere realistici. Si tratta di una pista molto diversa rispetto all’Austria e quindi quasi certamente gli equilibri cambieranno. Noi, in ogni caso, cercheremo di estrarre fuori il massimo dalla monoposto”.

“Correre a Silverstone è sempre un’occasione speciale”, ha proseguito. “Tornare a vedere i fan inglesi lungo le tribune sarà fantastico. Mi sono mancati molto, specialmente nelle due gare dello scorso anno. Non vedo l’ora di vedere le tribune piene di gente in festa per il Gran Premio di Gran Bretagna”.

