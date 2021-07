F1, GP Austria: Max Verstappen vuole replicare lo scorso weekend

L’Olandese Volante Max Verstappen, dominatore assoluto del primo GP austriaco corso lo scorso weekend, non è andato oltre il terzo posto nelle FP2 del secondo appuntamento stagionale al Red Bull Ring. Super Max è arrivato subito dietro le due Mercedes di Lewis Hamilton (1°) e Valtteri Bottas (2°).

Nonostante si ritrovi dietro alle Frecce della casa di Barkley, Verstappen non sembra troppo preoccupato:

“La macchina è ottima, non abbiamo particolari problemi”, le sue parole riprese da Speedweek.com. La constatazione di Verstappen, oltre alla sicurezza dell’ottimo lavoro Red Bull, è il miglioramento delle monoposto Mercedes:

“La Mercedes sembra essere molto veloce con la gamma morbida di pneumatici che la Pirelli ha portato per questo fine-settimana. Per quanto mi riguarda il miglior giro con le soft non è stato perfetto per cui so di poter migliorare. Sul passo gara la vettura è decisamente buona, mentre sul time-attack dobbiamo affinare alcuni aspetti. Ho l’impressione di avere meno margine rispetto al primo weekend in Stiria e quindi dovrò fare tutto alla perfezione per stare davanti. Saranno poi le qualifiche e la gara a confermare queste sensazioni”.

OMNISPORT | 02-07-2021 17:57