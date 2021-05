F1, GP Turchia a rischio: il parere di Domenicali

Il GP di Formula 1 in Turchia rischia di non essere disputato. Con le nuove disposizioni anti-Covid della Gran Bretagna, dal 12 maggio chi rientrerà dalla Turchia per il GP del 13 giugno dovrà osservare 10 giorni di quarantena, un periodo troppo lungo prima del GP di Francia del 27 giugno. Discorso simile alla finale di Champions League a Instanbul.

Ai microfoni di Sky Sport, il presidente della Formula uno Stefano Domenicali ha analizzato la situazione: “Stiamo cercando di capire se sarà possibile attivare una sorta di esenzione per chi è impegnato nei GP. Se questo non sarà possibile cercheremo delle sedi alternative, perché puntiamo a mantenere comunque lo stesso numero di gare in calendario. Mugello e Nurburgring soluzioni? Non solo all’ordine del giorno”.

OMNISPORT | 08-05-2021 13:48