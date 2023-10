F1 Gp Usa: Verstappen si prende la pole nella Sprint ma Leclerc è in prima fila, battuto per soli 55 millesimi

Gp Stati Uniti di F1: Verstappen su Red Bull conquista la pole nella qualifica Shootout, il campione del mondo partirà davanti a tutti nella Sprint Race di mezzanotte. In prima fila la Ferrari di Leclerc davanti a Hamilton e Norris, Sainz sesto

21-10-2023 20:24

La Ferrari di Charles Leclerc sfiora il bis. Per soli 55 millesimi sarà la Red Bull del campione del mondo Max Verstappen a partire in pole position nella Sprint Race del Gran Premio degli Stati Uniti che si disputerà a mezzanotte, ora italiana, sul circuito del COTA ad Austin.

Ancora una volta, come ieri, la sfida tra Max e Charles si è rinnoivata. L’olandese, del resto come ieri, ha tirato fuori tutto dalla sua Red Bull per battere la Ferrari del monegasco sul giro secco nella Shootout Qualify. Stavolta nessuna penalizzazione, nessun track limit e l’olandese partirà davanti a tutti nella Sprint Race. Prima fila per Leclerc, Alle loro spalle, tutti ravvicinati: Hamilton con la Mercedes, le due McLaren di Norris e Piastri, solo 6° Carlos Sainz con l’altra Ferrari ancora alla ricerca di decimi rispetto al compagno.

Gp Usa Shootout Q1: due millesimi tra Verstappen e Leclerc

La sfida a suon di millesimi tra Leclerc e Verstappen si rinnova già nel Q1 delle qualifiche Sprint. Stavolta a differenza delle qualifiche di ieri la spunta Max Verstappen su Red Bull che ottiene il miglior tempo nella prima sessione della qualifica Shootout in Texas in 1:35.997 con due millesimi meglio di Charles Leclerc, poi Albon, Sainz 4° e Russell che però si rende colpevole di impeding proprio sul ferrarista. Eliminati: Hulkenberg, Magnussen, Bottas, Tsunoda, Sargeant.

Gp Usa Shootout Q2: Verstappen ancora davanti a Leclerc

Non due millesimi ma tre decimi dividono Verstappen da Leclerc nel secondo stint di qualifiche della Sprint Race. L’olandese della Red Bull ha ottenuto il miglior tempo anche nella seconda sessione in 1:35.1. Secondo come detto Leclerc, poi Sainz, Norris e Perez. Eliminati: Ricciardo, Alonso, Ocon, Stroll, Zhou.

GP Usa: i tempi del Q3 della Shootout Qualify

Pos Pilota Team SQ3 1 Verstappen Red Bull 1:34.538 2 Leclerc Ferrari 1:34.593 3 Hamilton Mercedes 1:34.607 4 Norris McLaren 1:34.639 5 Piastri McLaren 1:34.894 6 Sainz Ferrari 1:34.939 7 Perez Red Bull 1:35.041 8 Russell Mercedes 1:35.199 9 Albon Williams 1:35.366 10 Gasly Alpine 1:35.897

SPRINT SHOOTOUT CLASSIFICATION Almost nothing in it between the top four 👀#F1 #USGP pic.twitter.com/aoZZt0NwrE — Formula 1 (@F1) October 21, 2023

La griglia di partenza della Sprint Race