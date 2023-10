F1, Gp Usa: info, orari, dove vedere la gara di Austin in tv e in streaming

Tutto pronto per il Gran Premio di Austin in Texas, con Verstappen che scenderà in pista da campione del Mondo e la Ferrari a caccia del 2° posto tra i costruttori: il programma del weekend, la classifica e le ultime ambizioni

Dopo la gara del Qatar, in cui Max Verstappen si è laureato Campione del Mondo per la terza volta in carriera, peraltro consecutive, la Formula 1 torna in pista. Comincia negli Stati Uniti il tour de force di tre gare americane di fila che poi continuerà in Messico e Brasile. In Texas, si corre il Gran Premio di Austin.

Il GP degli Usa che si disputa al COTA sarà caratterizzato anche dalla presenza della Sprint Race, la penultima della stagione. Detto del dominio di Red Bull e di Verstappen, Mercedes e Ferrari sono in lotta per il secondo gradino del podio costruttori con la McLaren terzo incomodo in grande rimonta. Da capire cosa Sainz e Leclerc potranno fare negli States dopo le difficoltà del Qatar.

Gp Usa, il programma del weekend

Nel Gran Premio di Austin con la presenza della Sprint Race programma rivoluzionato con le qualifiche al venerdì, dopo l’unica sessione di prove libere. Sabato i piloti si giocheranno la posizione di partenza per la gara breve nella Sprint Shootout. Poi domenica sventolerà la bandiera a scacchi per decretare il vincitore in Texas.

Verstappen campione, per cosa si lotta?

L’olandese ha già conquistato il trono per la terza volta in carriera e lo ha fatto con cinque gare ancora da disputare. La fame di vittorie sicuramente non lo farà scendere in pista contro voglia. In palio ci sono punti importanti per contendersi il secondo posto dietro Max con Sergio Perez, ancora favorito nonostante la sua crisi perenne e l’ultimatum della Red Bull.

Tra i costruttori, alle spalle degli austriaci già campioni del mondo, sono in lotta la Mercedes, 326 punti e la Ferrari a 298. Aston Martin, 230 e Mclaren, 219, occupano la quarta e la quinta posizione. Le scuderie già pensano al prossimo anno, con la possibilità di fare qualche piccolo test in queste ultime gare. Non a caso la Ferrari si presenta ad Austin senza aggiornamenti di rilievo sulla SF23 per via della decisione presa a Maranello.

Formula 1, Gp Austin: diretta tv, streaming e orari

Tutto il weekend, come sempre, è in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW. Differita in chiaro su TV8 delle qualifiche, della Sprint Shootout, della Gara Sprint e del Gp. Qui trovate il programma completo e gli orari tv:

Venerdì 20 ottobre:

19:30-20:30 Prove libere

23:00-00:00 Qualifiche

19:30-20:14 Sprint Shootout

00:00-01:00 Sprint

21:00 Gara

Differita TV8

Venerdì 20 ottobre

22-00: qualifiche

23:30: Sprint Shootout

01:30: Sprint Race

22:30: gara

