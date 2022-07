F1, Hamilton a Leclerc: "Non volevo mandarti fuori"

14-07-2022 19:30

Copse. La curva di Silverstone dove nel 2021 si era verificato il famoso incidente fra Lewis Hamilton e Max Verstappen. Con il pilota Mercedes che aveva poi vinto la gara, mentre quello della Red Bull si era dovuto ritirare. Quest’anno alla stessa curva Hamilton ha subito un sorpasso dalla Ferrari di Charles Leclerc. E la manovra è filata liscia al contrario di dodici mesi prima.

Come mostrato dalla nuova puntata di SF Full Access sul canale YouTube della Ferrari, i due piloti in Austria hanno commentato quanto accaduto a Silverstone. Con Hamilton che ha detto a Leclerc: “Mi sono detto Ca**o, non voglio colpirti e mandarti fuori”. Di sicuro il sette volte campione del mondo con il ferrarista si è comportato in un altro modo, rispetto a quanto successo con Verstappen.