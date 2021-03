F1, Hamilton: "Avrei voluto più giorni a disposizione"

I primi tre giorni di test in Bahrain hanno detto che la Mercedes non ha propriamente brillato. Naturale? Forse…comunque per adesso, nessun problema insormontabile all’orizzonte per la Scuderia della Stella, ma le cose sarebbero potute andare sicuramente meglio, soprattutto potendo sfruttare qualche ora in più di test.

La scuderia tedesca del campione del mondo in carica avrà tanto da fare in vista del primo Gran Premio.

“Non sono mai stato un grande amante dei test, mi piace correre. Questo, però, è forse l’unico anno in cui avrei voluto avere a disposizione più giorni di prove. Abbiamo molto lavoro da fare. Non è che negli altri anni dopo i test avevamo la sensazione di essere più veloci di tutti, perché non si sa mai con certezza con che tipo di assetto e con quale carico di benzina abbiano girato gli avversari”. Queste le parole di Lewis Hamilton dopo i tre giorni di test invernali della Formula 1 in Bahrain.

OMNISPORT | 15-03-2021 12:07