F1, Hamilton: “Ci rifaremo presto, bisogna stare uniti e lottare fino alla fine”

Archiviato anche il secondo round in Austria, per Lewis Hamilton non ci sono buone notizie proveniente dalla classifica piloti. Ancora una volta Max Verstappen e la sua Red Bull hanno trionfato sotto la bandiera a scacchi del tracciato austriaco, appurando la fuga dell’olandese.

L’alfiere della red Bull sta letteralmente volando via nella classifica del Mondiale di F1 a suon di vittorie. Dopo quella di ieri, le speranze di Lewis Hamilton di tornare campione sembravano essere rimaste ben poche, come ammesso dal britannico: “Non sarà abbastanza per poter raggiungere le Red Bull. Loro sono ampiamente davanti”.

Subito dopo però, non davanti ai microfoni, ma sul suo profilo Instagram, il pilota della Mercedes ha voluto ribadire che nulla è perduto. Il motto è chiaro: “Fino alla fine”.

Queste le sue parole che suonano come un avvertimento per l’attuale leader della classifica piloti: “In momenti come questo dobbiamo stare particolarmente attenti, concentrati e determinati. Arrendersi non è mai un’opzione. Queste ultime cinque gare sono state davvero difficili, ma resto ottimista e fiducioso nel mio team. Sono sicuro che ci rifaremo presto. Sotto col prossimo appuntamento”.

OMNISPORT | 05-07-2021 13:55