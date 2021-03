F1, Hamilton: "Dopo i test, essere così vicini a Verstappen è ottimo"

Lewis Hamilton è arrivato secondo nelle qualifiche e in gara vedrà partire davanti Max Verstappen: “Devo fare le mie congratulazioni a Max, ha fatto davvero un ottimo lavoro”, commenta Hamilton ai microfoni di David Coulthard al termine delle qualifiche. “Ho dato tutto quello che avevo, purtroppo non è stato sufficiente. Penso che questo sia il meglio che si potesse fare in questo momento”.

Il campione inglese ha dato tutto: “Ho estratto il massimo potenziale dalla macchina, siamo cresciuti dai test ad oggi. I ragazzi in fabbrica hanno svolto un lavoro straordinario: i nostri aerodinamici hanno portato idee ed informazioni perfette per migliorare la macchina e per farci avvicinare alla Red Bull. Credo che essere così vicini, alla luce dei risultati dei test, fosse davvero il massimo a cui potessimo ambire”.

OMNISPORT | 27-03-2021 18:44