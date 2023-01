F1, Hamilton è ancora motivato

08-01-2023 18:38

E’ pronto a dare battaglia per chiudere in maniera leggendaria la carriera Lewis Hamilton, che vorrebbe essere il primo a centrare l’8^ alloro iridato: “Credo che ogni anno ci si debba chiedere se si è disposti a fare di più se di quanto hai fatto all’inizio. Sei disposto a rinunciare al tempo per prepararti, allenarti e lavorare con la squadra al fine di ottenere risultati? Se arrivassi al punto da metterci poca motivazione sul lavoro, allora quello sarebbe il momento in cui sentirei di non meritare una posizione in F1 e di fermarmi. Mi chiedo dunque se sono in grado e se voglio fare tutto questo: e la risposta è sì”.

Il primo GP della stagione sarà in Bahrain il 5 marzo: la caccia a Max Verstappen è iniziata.