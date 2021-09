F1, Hamilton gioca: "Domani Verstappen vince facile"

Il campione del mondo Lewis Hamilton chiude al 4° posto la Sprint Race di Monza (5° ma sfruttando la cambio della power unit di Bottas ha guadagnato una posizione preziosissima). Queste le sue parole:

“In partenza ho avuto troppo pattinamento. Non mi aspettavo di ritrovarmi dietro alle McLaren è stata colpa mia. Oggi ho perso un po’ di punti e domani dovrò cerare di dare il massimo limitando i danni nei confronti di Verstappen. Credo che la Red Bull sia ancora la migliore auto sulla griglia, d’altronde lo è stata per tutta la stagione. Noi siamo più forti questo week end ma nella mini gara Max era in scia di Valtteri. Domani sarà una vittoria facile per lui. Io dovrò solo cercare di arrivare al secondo posto in qualche modo”.

OMNISPORT | 11-09-2021 19:06