“Ho perso sei chili negli ultimi due mesi, quattro dei quali quando ho avuto il Covid. Così ha scritto il sette volte campione del mondo di Formula 1 Lewis Hamilton in una storia Instagram nella quale è immortalato in palestra. “Riparto da un livello basso e per ora non è divertente ma sono determinato a recuperare le mie forze ed essere di nuovo al 100%. Se non soffri non ottieni risultati”.

OMNISPORT | 21-12-2020 18:26