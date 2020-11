F1, Hamilton spiega il suo no alla Ferrari: l'accusa

Il rinnovo del contratto con la Mercedes, in scadenza a fine 2020, non è ancora arrivato, ma difficilmente nel futuro di Lewis Hamilton ci sarà la Ferrari e non solo perché a Maranello si è sposata la linea giovane con Charles Leclerc che dalla prossima stagione sarà affiancato da Carlos Sainz junior, scelto come erede di Sebastian Vettel.

A mettere pepe su un rapporto mai nato, al di là di qualche ciclica voce di mercato, e che ha invece vissuto su anni di rivalità quando il pilota inglese era alla guida della McLaren è stato lo stesso Hamilton, che in un’intervista al magazine GQ ha spiegato cosa lo ha unito storicamente, ma anche cosa lo divide oggi, dal pianeta delle Rosse.

“Sono sempre stato un fan della Ferrari – ha rivelato Hamilton – ho visto Michael Schumacher vincere lì. Ricordo che una delle prime auto che ho comprato è stata una Ferrari. Penso che sia una squadra e un marchio estremamente iconico, immagino che ogni pilota abbia sognato come sarebbe stato sedersi nell’abitacolo rosso, ma nella mia epoca ci sono state cose che ho visto nelle quali non vedo necessariamente rispecchiati i miei valori ed il mio approccio”.

Il pilota di Stevenage ha poi concluso anticipando il proprio futuro una volta che avrà deciso di chiudere la carriera in Formula 1: “Non voglio mancare di rispetto alla Ferrari, ma quando mi ritirerò voglio lavorare con Mercedes per aiutarli ad essere ancora migliori nel mondo esterno” ha concluso.

Proprio grazie alla conquista del Mondiale 2020, il sesto nelle ultime sette stagioni e il quarto consecutivo, Hamilton ha eguagliato con sette titoli iridati un mito della storia della Ferrari e dell’intera Formula 1 come Michael Schumacher. Il pilota inglese ha invece sopravanzato il tedesco come numero di Gp vinti in carriera, superando la quota di 91 fissata da Schumi.



OMNISPORT | 26-11-2020 15:26