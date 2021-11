F1, Horner: "Ecco perchè abbiamo rinnovato Perez"

30-11-2021 18:21

In estate il messicano Sergio Perez ha rinnovato con Red Bull, e da allora i risultati sono stati molto più positivi rispetto alla prima parte di stagione. Nella lotta serrata tra Mercedes e Red Bull, che significa tra Hamilton e Verstappen, avere una seconda guida di valore può essere davvero decisivo.

Forse non è un caso che ora Perez si senta più libero e tranquillo ed abbia inanellato tre podi consecutivi in Turchia, Stati Uniti e Messico. Ora Milton Keynes è dietro solo 5 punti rispetto a Brakley nel mondiale costruttori. Queste le parole in merito a Checo di Christian Horner ad Auto Motor und Sport:

“Durante la pausa estiva ci siamo riuniti e abbiamo pensato che avremmo avuto un Perez migliore se gli avessimo dato certezze – le parole di Horner. La seconda metà di stagione ci sta dando ragione, Checo è migliorato molto. Essere compagni di Verstappen non è facile, Max fa la differenza nelle curve medio lente, quelle in cui il posteriore della nostra monoposto è sempre un po’ nervoso. A Max non importa, ai suoi compagni dà fastidio e perdono fiducia, mentre lui ci guida sopra, probabilmente nemmeno se ne accorge”.

OMNISPORT