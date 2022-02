F1, Horner: "Il 2021 è storia passata"

23-02-2022 19:10

Il team principal della Red Bull Chris Horner in conferenza stampa ha parlato dell’imminente avvio del Mondiale: “Il 2021 ormai è storia passata, ma certamente è stata una stagione che ha aumentato la popolarità della F1. Sono certo che anche in questo 2022 la rivalità tra i team sarà molto alta”, sono le parole riportate da Formulapassion.

“In tutti gli sport se superi una riga bianca sei fuori. In F1 dipende dalla curva e dalla pista. Sono d’accordo con Wolff che gli stewards non abbiano pregiudizi ma ci vuole coerenza in fase decisionale. Con le modifiche alla gestione degli stewards e con l’introduzione della VAR, la FIA è sulla strada giusta. Ora le macchine oggi sono piuttosto diverse tra loro ma sono convinto che ci saranno molte evoluzioni da qui ad Abu Dhabi sulle macchine di ogni team”.

OMNISPORT