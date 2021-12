F1, Horner: "Max si è costruito il successo nel corso dell'anno"

12-12-2021 17:48

Il team principal della Red Bull Christian Horner ha parlato a Sky Sport F1 dopo la stupenda vittoria di Super Max Verstappen che è valsa la conquista del primo campionato del mondo dell’olandese. Un Horner al settimo cielo., che a un certo punto ha pure invocato “gli dei delle corse” per far succedere quello che, alla fine, è successo:

“Abbiamo sempre detto di lasciar correre i piloti e credo che la Direzione Gara abbia fatto bene a far ripartire la gara, dando vita ad un finale pazzesco. Tuttavia, Max non ha vinto il titolo qui: se l’è costruito nel corso di un anno, contro un campione del mondo e un avversario fenomenale come Lewis, che rende questa vittoria ancor più bella. Ho invocato gli Dei delle corse per far sì che succedesse qualcosa, con quella Safety Car poi entrata in pista negli ultimi giri per l’incidente di Nicholas Latifi. Ci ha concesso di montare le gomme morbide, rivelatesi decisive per il sorpasso. A tal proposito, devo dire che ci siamo fatti sentire duramente con i commissari già prima della gara: mi aspetto ovviamente dei ricorsi, ma gli stewards ha fatto la scelta giusta, e sono tanto orgoglioso di Max!”.

OMNISPORT